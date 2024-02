Sandra Milo | la figlia pubblica una delle ultime foto | Un mese senza te | una voragine nel cuore

Oscar Iarussi a Terlizzi per raccontare Federico Fellini: A poche settimane dalla scomparsa di una sua attrice-icona, Sandra Milo, questo alfabeto dei sogni del regista riminese racconta l'estetica incantata e il linguaggio del regista riminese, inseguendone ...terlizziviva

Debora Ergas: “Basta con interviste e confidenze su mia madre Sandra Milo, ho pronto l’avvocato”: Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, si rivolge con un tweet a "coloro che rilasciano interviste sulla malattia e sugli ultimi giorni di vita" ...fanpage

''L'ho vista piangere solo il giorno prima di morire'': la figlia di Sandra Milo in tv scoppia in lacrime raccontando le ultime ore dell’attrice: ''L'ho vista piangere solo il giorno prima di morire'': la figlia di Sandra Milo in tv scoppia in lacrime ricordando l'attrice ...gossip