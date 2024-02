Sandra Milo | il ricordo straziante della figlia Azzurra

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Esattamente un mese fa, il 29 gennaio 2024, il mondo del cinema diceva addio a. Per ricordarla la, colei che le è rimasta più vicina da quando ha deciso di attraversare con discrezione la difficile scoperta di una malattia, ha voluto condividere su Instagram alcune delle ultime foto che l’attrice e musa di Federico Fellini ha lasciato scattarsi. La vediamo “bella come il sole”, notache continua a rivolgersi a lei parlandole al presente, gli occhi forse provati ma sempre buoni a fissare l’obiettivo, mentre sta per sorseggiare un caffè, momento topico di ogni prima colazione. Un rito quotidiano come un altro, darsi il buongiorno o la buonanotte, sentirsi al telefono, poi finalmente ritrovarsi, stringersi le mani, abbracciarsi, sentire il profumo dell’altro che ci ...