San Paolo di Fiastra | i carabinieri ritrovano e restituiscono due preziose tavolette trafugate dalla chiesa

Un consenso esplicito per il passaggio al digitale. Da domani, primo marzo, i clienti di Intesa San Paolo assisteremo alla seconda fase della migrazione verso ... (giornalettismo)

Un consenso esplicito per il passaggio al digitale. Da domani, primo marzo, i clienti di Intesa Sanpaolo assisteremo alla seconda fase della migrazione verso ... (giornalettismo)

Non sono mancate le polemiche, l’intervento anche della politica (o di parte di essa) e – infine – il provvedimento cautelare da parte dell’Autorità garante ... (giornalettismo)

Figli prodotti in serie, italiani truffati in Brasile: la denuncia - Video: Lo schema che è stato possibile ricostruire dopo 15 mesi di indagini di parte, tra Rio de Janeiro, Minas Gerais, San Paolo e Florianopolis passando per Miranda, aiuta a descrivere i fatti.adnkronos

Casarza Ligure, incidente sul lavoro durante uno stage: diciottenne perde un dito: Incidente in una ditta produttrice di isolanti termici a Casarza Ligure. Un diciottenne, che stava effettuando uno stage, è rimasto ferito ...ilsecoloxix

Al G20 in Brasile la proposta di un’imposta minima globale sui super ricchi. “È la chiave per risolvere molte sfide”. La Francia apre: Tassare i miliardari è “la chiave per risolvere le sfide”. Parola del ministro brasiliano delle Finanze Fernando Haddad, che lo ha detto aprendo i lavori del G20 Economia a San Paolo. “Nonostante i re ...ilfattoquotidiano