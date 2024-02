San Benedetto | demolizione dello stadio Ballarin | ultimo saluto alla Fossa dei Leoni | le ruspe abbattono la curva Nord e i Distinti

SAN Benedetto DEL TRONTO Un 26enne di San Benedetto sarà allontanato dalla casa familiare e non potrà più avvicinarsi alla madre e al compagno , un 40 enne di ... (corriereadriatico)

Bagnoli San Vito ( Mantova ), 29 febbraio 2024 – Da tempo i residenti della zona e chiunque transitasse nella zone facevano il conto alla rovescia per ... (ilgiorno)

A Gubbio al via i lavori del Parco dei dinosauri: Sono partiti i lavori di riqualificazione del parco dell'ex convento di San Benedetto, a Gubbio. L'intervento, finanziato dal Gal Alta Umbria e cofinanziato dall'amministrazione comunale, consiste nel ...ansa

Riaperto il ponte San Benedetto Po a Mantova, Salvini: "Non era scontato": In occasione della riapertura del ponte San Benedetto Po a Mantova, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, presente per l’inaugurazione, ha dichiarato: “Venni un anno fa, dopo anni ...ilgiornale

Fontana: "Compiuti passi in avanti per la Cremona-Mantova": “Stiamo facendo passi in avanti sulla Cremona-Mantova: l’opera più importante, e più richiesta da questi territori, che si possa realizzare“, l’annuncio del governatore della Lombardia Fontana a ...ilgiornale