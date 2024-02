Samsung lancia le microSD Express. Velocità di lettura fino a 800 MB/s

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si parte dal taglio da 256 GB che per il momento è in fase di sampling, ma che troverà comunque il suo posto sugli scaffali già nel 2024....

Iliad lancia il servizio VoLTE per i clienti business. Presto anche per i privati (si spera): Iliad lancia il servizio VoLTE per i clienti business. Presto anche per i privati (si spera) Tesla, il robot umanoide Optimus Gen 2 cammina più velocemente e meglio Samsung Galaxy S23 FE: il ritorno ...hwupgrade

Si dice che Samsung Galaxy Z Fold6 sarà lanciato con Galaxy S24 Ultra, con modifiche al design ispirate a S24 Ultra: Prendendo per buone le ultime voci di corridoio, pare che Samsung Galaxy Z Fold 6 possa essere stato realizzato con in mente le critiche ricevute negli anni. Da quando… Leggi ...informazione

Amazon sconta del 32% uno Smart TV Samsung QLED 4K da 55 pollici: Su Amazon Italia è stato lanciato uno sconto del 32% su uno Smart TV QLED di Samsung con diagonale di 55 pollici. Ha risoluzione 4K.tech.everyeye