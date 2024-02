Samsung incrementa le sue vendite

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ledegli smartphone di puntasono in ripresa. Sono stati registrati numeri positivi per S23 e S24. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Dopo il Fold è il turno di Samsung Galaxy Z Flip6: ecco i render trapelati: Trapelano online i primi rendering non ufficiali del Samsung Galaxy Z Flip 6, il nuovo pieghevole dell'azienda coreana. Rispetto al modello precedente sembra avere uno chassis leggermente più spesso: ...hwupgrade

Samsung presenta la microSD Express 256 GB: fino a 800 MB/s in lettura: Samsung annuncia oggi la nuova microSD Express da 256 GB e l'avvio della produzione di massa per la microSD UHS-1 da 1 TB. Con l'introduzione della line up di microSD di nuova generazione, Samsung pun ...hdblog

Samsung presenta le prime DRAM HBM3E da ben 36 GB: Bonus: le innovazioni hanno permesso anche di incrementare la resa in fase di produzione. Secondo Samsung, il nuovo chip permetterà ai partecipanti alla “corsa all’AI” di velocizzare le operazioni di ...hdblog