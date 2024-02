Salvione | ”Napoli | il lavoro di Calzona è solo all’inizio | è mentalmente che c’era un blocco”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024): ”La reazione deldopo il gol subito è la prova della forza che ha ancora dentro questa squadra” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Pasquale, giornalista. Queste le sue parole:: Quel fascio di luce che si vede in fondo sembra la fine del tunnel “Quel fascio di luce che si vede in fondo sembra la fine del tunnel. Certo, il Sassuolo non è dei migliori, avversari ma se dobbiamo cogliere un segnale, da Reggio Emilia ne è arrivato uno importante. E’ come se ilavesse riacceso qualcosa, è un punto di partenza importante, un segnale di guarigione. La reazione deldopo il gol subito dal Sassuolo è la prova della forza che ha ancora dentro questa squadra La reazione del ...