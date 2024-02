Saluto romano durante il consiglio comunale | seduta sospesa Il gesto di un cittadino a Castel San Pietro

Un saluto romano all'arrivo del Treno della Memoria per ricordare le vittime delle Foibe a Napoli. Il ministro Sangiuliano : "Non mi sono accorto di nulla, ne ... (fanpage)

L'ufficiale nel "mondo diritto": tutto è grave ma non serio: La domanda è se sia possibile essere solidali col fuoco di fila che ha preso di mira il generale Roberto Vannacci e poi esserlo, al tempo stesso, col ministro della Difesa Guido Crosetto che l'ha sosp ...ilgiornale

Saluto romano in aula, sospeso il Consiglio: "Sfregio alle istituzioni": Saluto romano durante il Consiglio comunale e seduta interrotta tra le proteste bipartisan. L’autore del gesto è stato Giacomo Zaniboni, cittadino che si definisce "libero dalle demagogie di destra e ...ilrestodelcarlino

Roma: saluti romani per ricordare Miki Mantakas, nuovo caso dopo le polemiche per Acca Larenzia: Ancora saluti romani a Roma, dopo la commemorazione di Acca Larenzia del 7 gennaio scorso. Stavolta le braccia tese di fascista memoria si sono levate nel quartiere romano di Prati, per la cerimonia ...video.corriere