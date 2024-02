Salute | Zanella Avs | ‘riconoscere fibromialgia come malattia cronica e invalidante’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – ?Durante la discussione odierna delle mozioni sulla sindrome fibromialgica il Governo non ha accettato la nostra richiesta di impegno a prevedere il lavoro a distanza e altre forme di sostegno extrasanitario per le persone che ne sono afflitte, a cui il Governo, di fatto, gira le spalle?. Così Luana, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra della Camera, durante la discussione delle mozioni in materia di sindrome fibromialgica.?La sindrome fibromialgica è stata riconosciuta dall?Oms già nel 1992, mentre il parlamento europeo ha chiesto da tempo di definire una strategia comunitaria per il suo riconoscimento da parte degli Stati membri. Secondo la Fondazione Veronesi – continua– in Italia sono circa 4 milioni, il 90% donne, le persone che soffrono di questa patologia molto insidiosa, spesso nascosta, che ...