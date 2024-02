Salto con gli sci femminile | qualificazioni Lahti | Kvandal prima | avanti tre azzurre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tappa in Finlandia per Coppa del Mondo dicon gli sci, di scena sul trampolino HS130 di. Nella gara di qualificazione odierna il primo posto lo ha ottenuto la norvegese Eirin Mariacon il punteggio di 131.9, nettamenterispetto alla seconda classificata, la svizzera Jacqueline Seifriedsberger con 125.3. Terzo posto per la francese Josephine Pagnier a quota 122.8. Alla qualifica hanno preso parte solo 41 atlete, per cui tutte eccetto la polacca Konderla hanno superato il taglio, con la leader della classifica generale Nika Prevc che è passata come 40esima. Buona prova per le saltatrici: la migliore è Lara Malsiner, che ha chiuso 11esima con 107.9punti. Segue Annika Sieff 21esima (102.9), mentre Jessica Malsiner (82.1) chiude al 30esimo ...