Sale la febbre per i biglietti di Fiorentina-Roma | capiamo quando escono

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Stiamo vivendo giornate di campionato probabilmente decisive per quanto riguarda la lotta per ottenere un posto in Champions League, al punto che oggi tanti tifosi delle due squadre vogliono capiredi. Partita che sa tanto di spareggio sotto questo punto di vista. Battaglia nella quale vuole inserirsi anche il Napoli, a maggior ragione dopo la rumorosa vittoria sul campo del Sassuolo. Non è un caso che, come osservato nei giorni scorsi, ci sarà una risposta importante del Maradona domenica prossima in occasione della sfida contro la Juventus. Proviamo a capirediin vista del 10 marzo al Franchi Soprattutto i sostenitori ...