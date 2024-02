(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ha fatto ilinall'indomani dei conti, con il ritorno dell'utile (179 milioni) e del dividendo sull'esercizio in corso e l'aggiornamento del piano strategico al 2027. Il titolo guadagnato il 13,31% a 1,68 euro, il livello più alto dalla vigilia della chiusura dell'aumento di capitale da 2 miliardi del 12 luglio del 2022 a 1,94 euro.

Saipem chiude con il botto in Piazza Affari (+13%), nuovo record:

Borsa: inflazione e trimestrali non danno la scossa, Milano piatta con rally Saipem: Ftse Mib chiude a -0,11%, spread stabile a 143 punti (Il Sole 24 Ore ... A Piazza Affari protagoniste le trimestrali: pioggia di acquisti su Saipem (+13,31%), che mantiene il primato sul listino ...borsaitaliana

Piazza Affari cauta, trimestrali e inflazione al centro della scena: Il Ftse Mib chiude in flessione dello 0,1% a 32.580 punti, con Saipem (+13,3%), Moncler (+5%), Poste Italiane (+2,6%) e Prysmian (+3,1%) fra le migliori dopo i rispettivi risultati. Arretrano invece ...finanzaonline