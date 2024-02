Sainz Ferrari “più o meno dove ci aspettavamo di essere

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Laha affrontato il primo weekend di gara forte delle prestazioni ottenute nei test ufficiali pre-stagionali della scorsa settimana,è risultata la squadra più veloce in Bahrain. Giovedì non sono riusciti a riprodurre questo tipo di forma, con Carlosche ha chiuso la giornata al quarto posto con un miglior tempo di 1:30.769s e il suo compagno di squadra Charles Leclerc al nono posto con un giro veloce di 1:31.113s. Entrambi i tempi migliori sono stati ottenuti nella sessione serale, dopo aver utilizzato solo pneumatici medi nelle FP1 diurne per conservare le soft per le uscite successive più rappresentative. Il team si è detto comunque ottimista sulle prospettive del Gran Premio di sabato, anche se, come tutti gli altri nel paddock, ritiene che la Red Bull abbia la meglio. “È stata una giornata di prove ...