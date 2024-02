Saelemaekers e l’infortunio | gli aggiornamenti a -9 da Bologna-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ex Milanieri ha accusato un infortunio e non manca molto a: nove giorni alla partita della ventottesima giornata di Serie A, sabato 9 alle 18 al Dall’Ara. Dalla seduta odierna dei rossoblù arrivano. IN CAMPO – Per Alexisnon solo rientra l’allarme in vista di, ma anche per l’Atalanta domenica alle 18. Dopo quanto era emerso ieri, con la notizia di un infortunio, il centrocampista in prestito dal Milan oggi ha svolto regolarmente la seduta mattutina a Casteldebole agli ordini di Thiago Motta.è quindi da considerarsi già recuperato per la prossima partita, scontro diretto Champions League.-News - Ultime notizie e calciomercato ...