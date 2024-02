Russia | Putin avverte l’Occidente | “Abbiamo armi per colpirvi”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – ''L'operazione militare speciale che la'' sta conducendo in Ucraina da due anni ''è una lotta giusta per la sicurezza e la sovranità'' di Mosca. Lo ha detto il presidente russo Vladimirrivolgendosi all'Assemblea federale russa in quella che, secondo il suo portavoce Dmitry Peskov, può essere considerato il suo messaggio elettorale