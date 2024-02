Russia a media svedesi | Svezia in Nato “zona potenziale confronto”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Stoccolma, 29 feb. (askanews) – “L’adesione dellaallaporta inevitabilmente a trasformare questa parte dell’Europa da unadi stabilità e cooperazione in unadi”. Lo ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo in base a quanto riportato dal quotidiano Svenska Dagbladet in homepage, sul suo sito. Svenska Dagbladet spiega di aver partecipato ieri ad una conferenza stampa con la rappresentante del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, Zakharova. “Il briefing si è tenuto a Mosca con 14 giornalisti residenti inmentre Svenska Dagbladet ha partecipato tramite collegamento” spiega il giornale. Lunedì laha elimil’ultimo ostacolo verso l’adesione ...

