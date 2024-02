Rsa di Pontida | i “modi rudi” sugli anziani dell’infermiera arrestata ripresi dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024). Già dallo scorso settembre i carabinieri avevano installatoambientali nelle stanze, grazie alle quali sono stati documentati in particolare ibruschi di un’operatrice nei confronti degliospiti. Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta della Rsa Bramante dicon sei donne indagate per maltrattamenti, quattro delle quali colpite da misure cautelari: tre interdizioni alla professione, tra cui le due direttrici, S. M. e M. V., e una agli arresti domiciliari, J. S., operatrice sanitaria 34enne di origine straniera. La posizione più grave è quella di quest’ultima, ripresa nelle immagini mentre agiva quando era sola con i degenti. Secondo quanto documentato non li trattava esattamente in maniera delicata come si dovrebbe fare in particolare con persone di una certa età. ...