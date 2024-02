Ronaldo | multa e squalifica dopo il gestaccio a chi cantava per Messi

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo è stato squalifica to per una partita, con una multa di 7.400' euro, dopo aver suscitato grande scalpore in ... (liberoquotidiano)

Calcio: Arabia Saudita, per Ronaldo squalifica di un turno e multa per gesto osceno: Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una partita, con una multa di 7.400' euro, dopo aver suscitato grande scalpore in Arabia Saudita con un gesto considerato osceno, ...lagazzettadelmezzogiorno

Vídeo: fotógrafo recorda agressão de Ronaldo Fenômeno após flagra: Fotógrafo de celebridades, Isac Luz, que trabalhava no EGO, conversou com o colega de profissão André Müzell e lembrou do flagrante que fez no Terê Fantasy ...metropoles