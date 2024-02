Roma | uomo si sdraia sui binari a Termini | “Voglio farla finita”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ieri sera 28 febbraio, intorno alle 20.35, un, con apparenti intenti suicidi, si è introdotto in galleria dalla banchina della metro A di, in direzione Battistini,ndosi successivamente sui. La centrale operativa ATAC si è attivata immediatamente inviando personale sul posto e avvisando le autorità. L’è stato rapidamente intercettato e messo in sicurezza. Ciò ha obbligato a sospendere temporaneamente, per motivi di sicurezza, la circolazione dei treni. L’evento è durato circa venti minuti. Le forze dell’ordine e il personale sanitario, intervenuti poco dopo, hanno preso in consegna la persona. su Il Corriere della Città.