Roma tradita dal governo Addio candidatura per i mondiali di atletica

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono lontani i tempi in cui Giorgia Meloni accusava Virginia Raggi, allora sindaca di, per aver detto no allaper ospitare le Olimpiadi. Così come sono lontani i tempi in cui l’attuale presidente del Consiglio parlava di una “figuraccia” per Raggi, arrivando – solo pochi anni dopo – a definirla implicitamente “faccia di bronzo” dopo essersi complimentata per l’assegnazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Ilha deciso di boicottare ladiper ospitare idileggera del 2027 Oggi la situazione deve essere molto diversa per Meloni e per il suoche hanno deciso di boicottare ladiper ospitare idi ...