Roma | lite furiosa tra coinquilini a Centocelle | sul posto i Carabinieri

(Di giovedì 29 febbraio 2024)tra: testimoni costretti a far intervenire inel quartiere di. Ambulanza intervenuta per i soggetti psichiatrici a(credits Ambulanze Private) – Ilcorrieredellacitta.comMattinata incandescente nel quartieredi. I residenti della zona hanno osservato una violentatra due cittadini, con un giovane ragazzo che teneva degli atteggiamenti molto violenti verso una persona anziana. I cittadini, vedendo l’anziano in difficoltà, avrebbe allertato subito il numero d’emergenza del 112. I testimoni, infatti, pensavano come lafosse scaturita per un tentato furti ai danni dell’anziano ...

Minacce e violenze per i soldi. Mamma disperata fa arrestare il figlio minorenne: La tragedia familiare si è consumata ieri nel quartiere Aurelio, a Roma, dove i carabinieri della stazione Madonna del Riposo hanno arrestato un 17enne, gravemente indiziato del reato di ...roma.repubblica

Roma, minacciata e aggredita dal figlio 17enne: “Voleva i soldi per la droga”: I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato ... i Carabinieri sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via Gregorio XI, dove una donna ha riferito di essere stata ...ilcorrieredellacitta

Madre denuncia il figlio di 17anni per maltrattamenti, accade in provincia di Roma: I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato, in flagranza, un 17enne della provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattame ...terzobinario