Roma | carte d’identità elettronica tornano gli open day | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Proseguono gliday dedicati al rilascio della carta. Il primo fine settimana di marzo sarà infatti destinato al rilascio dei documenti in alcuni municipi della città. Cartagliday a– ilcorrieredellacitta.comSabato 2 marzo toccherà ai Municipi III, V, XI, XIII e XV, agli ex punti informativi turistici del centro e l’ufficio di via Petroselli. Gli ultimi due saranno a disposizione per il rilascio della Cie anche nella giornata di domenica 3 marzo. Scopriamo con precisione come prenotarsi, quali documenti occorrono, quali sono gli orari esi trovano le sedi dei municipi. Necessaria prenotazione Come di consueto, però, per poter richiedere ...