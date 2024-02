(Di giovedì 29 febbraio 2024) Furti e borseggi inpolitana.come le altri grandi città continua ad essere protagonista (in negativo) del fenomeno. Ieri una “manolesta” è riuscita a derubare un viaggiatore agendo in pochi istanti. Stdella– repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Non cala l’attenzione delle forze dell’ordine nella Capitale sul fenomeno dei furti e dei borseggi, soprattutto ine nelle zone maggiormente frequentate dai turisti. Un nuovo caso è stato segnalato ieri presso la fermata della linea A Lepanto: qui una giovane donna, straniera, era riuscita a sfilare ben 350ad un altro viaggiatore. Ma la suanon è sfuggita al personale della Vigilanza privata impiegata in st. Arrestata ...

Roma, borseggiatrice in azione in Metro: “In un istante mi ha rubato 350 euro”: Ma la sua azione non è sfuggita al personale della Vigilanza privata impiegata in stazione. Arrestata borseggiatrice in Metro a Roma La malvivente è stata così bloccata e sul posto è stato richiesto l ...ilcorrieredellacitta