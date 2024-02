Roma | Azmoun | “Facile andare d’accordo con questi compagni I tifosi sono unici”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’attaccante dellaSardarha parlato della sua avventura in giallorosso in un’intervista ai canali ufficiali del club. Primo tema il suo inserimento nel gruppo: “Mi sento a mio agio, ho un buon rapporto con tutti. In questo spogliatoio cicampioni del mondo, top player a livello internazionale, eppure nessuno si dà arie particolari. Ècon. Pellegrini è stato molto importante all’inizio, è un bravo ragazzo che dà una mano sempre a tutti. Oltre ad essere un calciatore molto forte, Lorenzo è anche un bravo capitano“. Poi sulla prima da titolare all’Olimpico contro il Torino: “Michiesto che lavoro facessero tutte quelle persone che erano lì allo stadio di lunedì alle 18.30. Ma ...

