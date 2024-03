Roberta nasce in ambulanza a Palermo | la corsa da Ciminna a lieto fine

Le contrazioni sempre più ravvicinate, la corsa in auto da Ciminna verso l’ospedale Civico di Palermo e durante il tragitto la chiamata al 118. Momenti ... (ilpalermo)

nasce in ambulanza lungo il tragitto verso l’ospedale: Le doglie sempre più forti, la corsa in auto da Ciminna verso l’ospedale Civico di Palermo e durante il tragitto la chiamata al 118 e il parto in ambulanza. Momenti concitati e con un lieto fine di ...zoom24

Palermo, Roberta ha fretta. E nasce in ambulanza…: A Palermo una bimba, la piccola Roberta, è nata in ambulanza: la sua vita è già frenetica. Tanti auguri alla bimba!strettoweb

nasce Fruit Salad, la startup parte di Underdogs Group che mette al centro gli UGC: La realtà, guidata dalla co-Founder e Ceo Roberta Porro, si occupa di ideare, produrre e gestire campagne di comunicazione digitale basate su contenuti generati da utenti/creator.engage