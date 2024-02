Rischio idrogeologico | la lezione del Veneto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non è vero che di fronte ai fenomeni atmosferici sempre più estremi che questo pazzo clima ci scarica addosso non c'è niente da fare. Il clima è cambiato, sta cambiando, lo dicono fior d'esperti e ne abbiamo esempi sotto gli occhi quasi quotidianamente. Sarebbe miope negarlo o trincerarsi dietro posizioni di retroguardia. Come è innegabile che l'azione dell'uomo abbia contribuito a innescare (o accentuare) questi processi, se reversibili o meno ce lo diranno gli scienziati. Ma è vero anche, tuttavia, che la straordinaria capacità di adattamento che l'uomo ha sviluppato in secoli e secoli, millenni, può incidere eccome. In che modo? In primis mettendo in sicurezza il territorio (quello italiano è fragilissimo ed esposto a molti rischi), realizzando opere di mitigazione delidraulico o, adoperando l'ingegno e la tecnologia per ...