Risarcimento record di un milione di euro per malasanità | stangata per l’Asl Napoli 3 Sud

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto3 Sud è stata condannata dal Tribunale di Torre Annunziata a versare undi 1diai familiari di una donna vittima di. I fatti risalgono a luglio 2019, quando la paziente, trasportata all’Ospedale di Boscotrecase a causa di una caduta domestica, non ricevette corretta diagnosi e terapia di tromboembolia polmonare, con esiti fatali. Secondo quanto emerso dalla delibera di pagamento del3 Sud, i sanitari negligenti si concentrarono esclusivamente sulle lesioni ossee della paziente, trascurando i sintomi di complicanze più gravi. Nonostante gli esami eseguiti avessero evidenziato la necessità di terapie anticoagulanti, la donna venne dimessa con una semplice ...

