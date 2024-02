Rinforzi e il taser per difenderci L’appello degli agenti del carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Eroico l’operato della polizia penitenziaria, ma servono nuovie interventi strutturali. Il Segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece non ha dubbi, appena terminata la visita aldi Monza accompagnato dai quadri sindacali della Lombardia. "La Casa circondariale di Monza è una vera e propria città nella città, ospita sistematicamente oltre 710 detenuti rispetto ai circa 400 posti letto regolamentari e sono in servizio nelle sezioni detentive, nelle 24 ore, e nel Nucleo Traduzioni e Piantonamento circa 280, quando la forza prevista della polizia penitenziaria ne pdovrebbe contare quasi quaranta in più", spiega. "Metà dell’istituto è interessato da una vigilanza dinamica e regge solamente grazie ai poliziotti in servizio, che sono pure significativamente sotto organico", ...