Riciclaggio | i soldi fino in California

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un raggiro da mezzo milione di euro ai danni di una banca, facendo arrivare iallaper farli sparire. Per questo sono sotto processo nove persone, accusate a vario titolo di truffa,e auto. I fatti sarebbero avvenuti tra il settembre e il novembre del 2019. Nei guai ci sono soggetti residenti a Porto Sant’Elpidio, Roma, Modica, Agrigento, Matera. La truffa sarebbe stata attuata, per l’accusa, da due elpidiensi, amministratori di una società con sede a Teramo. Uno dei soci aveva ottenuto dalla Banca di credito cooperativo dell’Adriatico Teramano l’apertura di un rapporto al dopo incasso, per tre disposizioni di pagamento a carico di una società tedesca già estinta. Uscito questo socio dalla società, i due elpidiensi avrebbero stipulato un falso contratto tra ...