di Andrea Gianni MILANO Un boom di richieste di aiuto per assistenza alla famiglia o alla disabilità, dall’assegno unico alla carta acquisti. Un aumento ... (ilgiorno)

Richieste sussidi disoccupazione Usa salgono oltre le attese: Le Richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono salite di 13.000 unità a quota 215.000. Gli analisti scommettevano su 210.000 unità.ansa

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 23 febbraio: USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 23 febbraio su base settimanale (WoW) 215K unità, in aumento rispetto al precedente 202K unità (la previsione era 209K unità).teleborsa

Alecci: “In Calabria centinaia di disabili in condizioni gravissime non avranno il sussidio”: Fuori dal sussidio anche famiglie con redditi molto bassi. Basterebbe investire le risorse destinate alla realizzazione di un “solo metro” del Ponte sullo Stretto per soddisfare tutte le Richieste.catanzaroinforma