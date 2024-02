Richard Lewis | morto il comico di Curb Your Entusiasm

(Di giovedì 29 febbraio 2024), noto stand-up comedian statunitense, èmartedì 27 febbraio 2024 nella sua casa di Los Angeles per un attacco cardiaco. L’uomo, 76 anni, nell’aprile scorso aveva annunciato pubblicamente di essere affetto dal morbo di Parkinson, e di doversi ritirare dall’attività. Nato nel 1947,era noto ai più per il suo ruolo ricorrente in, la sitcom scritta e interpretata dal collega Larry David, in cui interpretava una versione semirealistica di se stesso. Fra gli anni ’80 e 90,acquistò molta popolarità, grazie all’apparizione in diversi varietà come il Letterman Show, ma anche con spettacoli propri, come il trittico I’m in Pain (1985), I’m Exhausted (1988) e I’m Doomed (1990). Sempre in quel periodo, ...

