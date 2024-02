Riceve una visita in casa. Donna di 66 anni derubata da una coppia che conosceva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono andati a farlema in un momento di distrazione le hanno preso il portafogli con i documenti e una carta bancomat, poi sono andati a prelevare i soldi, per un totale di 1.100 euro. Vittima unadi 66. Il furto è stato commesso da un uomo di 32e da una ragazza 19, e che prima si sono impossessati della carta bancomat e nella stessa giornata, in concorso fra loro, hanno effettuato due prelievi fraudolenti allo sportello di una banca. La vittimaquell’uomo da poco, ma da quanto risulta qualche volta la andava a trovare e così quel giorno i due sono entrati in. Nel portafoglio c’era il pin della carta. E per loro il gioco è stato facile. È accaduto a dicembre: la vittima il 4 di quel mese, si è presentata alla stazione dei ...