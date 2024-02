Replica La Promessa in streaming puntata del 29 febbraio 2024 | Video Mediaset

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nuovo appuntamento oggi giovedì 29, con la soap spagnola La. Nellaodierna il viaggio affettivo di María, da indecisa a determinata sposa, ha lasciato i suoi amici e colleghi a interrogarsi sulle vere motivazioni dietro questo cambiamento di rotta. La freddezza con cui è stata accolta la notizia del suo matrimonio non fa che aggiungere mistero alla vicenda. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.

Nella giornata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera La Promessa la telenovela spagnola ambientata all’interno di Palazzo El Rincón, ... (tutto.tv)

Nella giornata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera La Promessa la telenovela spagnola ambientata all’interno di Palazzo El Rincón, ... (tutto.tv)

Ruggeri Replica a Seri: "Attacco incomprensibile sulla sanità e ruolo ambiguo sulle elezioni, faccia chiarezza": La prima persona che informai, nell’ormai lontano ottobre 2022 quando per la prima volta presentai in consiglio regionale un atto ispettivo per vederci chiaro sui 50 posti letto di ortopedia promessi ...viverefano

La maggioranza di Gioia Replica ai consiglieri di opposizione Emiliana Longo e Antonio De Ioris: Dura Replica del gruppo di maggioranza di Gioia dei Marsi alle ... ha ridato speranza e centralità alla comunità Gioiese, e che le tasse, come promesso elettoralmente, stanno gradualmente scendendo, ...marsicalive

Smog sotto i limiti, dal 24 febbraio via i divieti. Nasce la task force di Loggia, Provincia e comuni contro il Pm10: La Replica di Rolfi: «Non accettiamo lezioni» Non si fa attendere ... «Siamo ancora in attesa della premessa di chiusura della terza linea Promessa negli anni scorsi, nonché delle forestazioni e del ...brescia.corriere