Reims vs Lille – probabili formazioni

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Separate da tre posizioni e quattro punti nella classifica di metà stagione della Ligue 1,si affrontano sabato 2 marzo pomeriggio allo Stade Auguste-Delaune. L’ultima volta gli uomini di Will Still hanno vinto un teso scontro con il Le Havre per 2-1, mentre le Dogue sono state sconfitte per 3-1 dal Tolosa nel loro ultimo incontro. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDa quando ha sconfitto il Monaco per 3-1, ottenendo il primo successo in massima serie del 2024, ilha tentato e fallito in cinque occasioni di dare seguito al trionfo nel Principato, conquistando solo due punti sui 12 in palio nella massima divisione e ...