Regionali | la destra riparte da una “tregua armata” Patto sui candidati di Basilicata | Piemonte e Umbria | saranno gli uscenti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Primum vivere, si potrebbe dire esagerando. L’aria nel centroè un po’ pesante dopo la sconfitta in Sardegna. E così ora la coalizione che è maggioranza di governo ha l’urgenza di ricompattarsi o almeno farsi vedere uniti e sorridenti a favore di telecamere. Dopo due giorni di polemiche, esplicite e meno esplicite, che hanno suscitato qualche incertezza sui prossimi appuntamenti elettorali e relativi, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno chiuso l’accordo per blindare i nomi già decisi per lein. Nessuna sorpresa, i nomi sono quelli già decisi nelle settimane scorse ma la maionese impazzita provocata dalla vittoria di Alessandra Todde e dal capitombolo del fedelissimo di Giorgia Meloni, Paolo Truzzu, aveva messo in azione ...

C.destra:accordo su Bardi,Tesei e Cirio: 8.30 C.destra:accordo su Bardi,Tesei e Cirio "I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno candidati di tutto il Centrodestra uni- to ai prossimi appuntamenti ...servizitelevideo.rai

Bersani tuona sulla Meloni: “La nonna in Cappuccetto Rosso”: “Man mano che si disvela questa destra, si vede che tipo di mucca nel corridoio è ... Non solo politica: ma sociale, civica, morale, democratica”. Parlando della Regionali in Sardegna ma anche della ...newsmondo