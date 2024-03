Regionali 2024 | accordo del cdx sulle ricandidature di Bardi FI in Basilicata | Cirio FI in Piemonte e Tesei Lega in Umbria

Ultime notizie Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 1 MARZO) Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come ... (termometropolitico)

Il centrodestra sembra aver trovato un' intesa per quanto riguarda le ricandidature dei governatori uscenti per le elezioni Regionali del 2024 . Attraverso un ... (ilgiornaleditalia)

La Regione Calabria dalla parte delle donne vittime di violenza. Promossa la campagna per l'utilizzo del N.1522: In coerenza con gli indirizzi generali forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità, oltre che in collaborazione con la Rete nazionale dei Cug, ...reggiotv

Lombardia, M5s: a Carpiano terreni in attesa di bonifica da 18 anni: Milano, 1 mar. (askanews) – “Il caso dei terreni contaminati di Carpiano (Milano) risale al 2007, ma, ancora oggi, Regione Lombardia risponde alle nostre urgenti richieste di bonifica parlando di ‘mon ...askanews

Il “Cammino dei santuari del Mare”: un tour a piedi tra sacro e profano alla scoperta di Genova e dintorni: Per l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori «è un viaggio imperdibile per chiunque voglia vivere appieno la bellezza e l'atmosfera incantevole di questa regione affascinante, da vivere in ...ilsecoloxix