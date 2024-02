Regina Rossa | la recensione | una sorprendente serie crime spagnola

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ladi, dal 29 febbraio su Prime Video, ovvero la dimostrazione che hanno gli spagnoli possono produrre unavalida ed equilibrata, adattamento del primo romanzo della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado. Lo abbiamo già detto in svariate occasioni sui nostri lidi: gli spagnoli avranno molte doti ma sicuramente una di queste non è la serialità. Questo perché tendono al melodramma e al soap, ad esagerare intrecci e situazioni, recitazione e interpretazione, esasperando inutilmente anche la durata degli episodi. Le fortunate eccezioni alla regola però, come da definizione, esistono sempre e, dopo Suburbia Killer e Il racconto perfetto su Netflix, tocca a Prime Video mostrare i muscoli e lo fa con, dal 29 febbraio interamente disponibile sulla ...

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale dell’attesissima serie Original Regina Rossa in cui si vedono per la prima volta il ricco universo visivo di ... (panorama)

Regina Rossa: Con un QI di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la 'Regina Rossa’ di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che ...repubblica

Quando esce Regina Rossa Trama e cast della serie thriller spagnola: Al via Regina Rossa, la nuova serie al cardiopalma di produzione spagnola che promette di lasciarci incollati allo schermo. Un esordio molto atteso per una storia che fonde vari generi, dal legal ...tag24