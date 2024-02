Rebecca Ferguson racconta di essere stata verbalmente aggredita da un collega

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 29 febbraio 2024)dice che una star di un film a cui ha lavorato era solita insultarladi fronte alla troupe sul set, ma si è rifiutata di rivelare il nome dell’attore e il film in cui si sono verificati questi spiacevoli episodi. Mantenendo nascosto il nome di questa co-star, la star svedese hato alcuni particolari a Deadline: “Ricordo che questa persona era particolarmente nervosa ed insicura perchè non riusciva a portare a termine le scene come avrebbe voluto. Da parte mia, poi, mi sono sentita particolarmente vulnerabile e a disagio proprio perché sonoattaccata“., Zendaya, Javier Barden e Timothée Chalamet in una scena di dune, fonte: Warner Bros.“Siccome, però, quest’attore era importante, nessuno mi ha protetta ed io ho ...