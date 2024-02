Re Carlo | già pronti i funerali | tutto organizzato per il Menai Bridge

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La notizia della morte di un monarca britannico comporta sempre una serie di eventi e preparativi che seguono una tradizione consolidata nel tempo. Per ReIII, come per sua madre, la Regina Elisabetta II, i piani per il giorno in cui non ci sarà più sono già ben definiti sotto il nome di Operazione. Questo riflette la meticolosa pianificazione che caratterizza la monarchia britannica, che cerca di prepararsi a ogni evenienza, inclusa la perdita del sovrano. Il piano: in cosa consiste Re, consapevole delle proprie condizioni di salute a seguito della diagnosi di cancro, ha optato percome codice per i preparativi dei suoidi Stato, un tributo al ponte che unisce la ...