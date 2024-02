Rdc | Conte | ' lavorarci a livello regionale e in Ue visto che abbiamo un governo ottuso'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. - (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza è stato demonizzato da queste forze di maggioranza, addirittura è stato detto che lointrodotto per 'scambio elettorale', una cosa indegna perché non è una provvidenza che si rilascia in cambio di qualcosa, ma una legge che c'è in tutta Europa e che noiintrodotti per ultimi". Così il presidente del M5S Giuseppeospite di Dritto e Rovescio, su Retequattro. "Noi siamo disponibili a lavorare aper rafforzare il Rdc - continua - ma dirò di più,che ce l'hanno tutti i Paesi europei, stabiliamo in Europa un reddito europeo di dignità, di cittadinanza,chedei governanti ottusi".