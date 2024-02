Rdc | Conte | ' in ogni regione? Certo | vergognosa guerra a poveri governo' **

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. - (Adnkronos) - Reddito di cittadinanza in? "Ma". Così il presidente del M5S Giuseppe, in collegamento dall'Abruzzo con Tagadà su La7. "E' vergognoso il comportamento di questoche appena insediato ha fatto lanon alla povertà ma ai. Con il risultato - dice- che oggi abbiamo 500mila nuclei famigliari in povertà assoluta".

Salario minimo, ricorso al comitato Ue: Il presidente M5S Giuseppe Conte propone di rinforzare il Reddito di cittadinanza “in ogni Regione che conquisteremo”. Il sindacato Cub presenta un ricorso al Comitato europeo dei diritti sociali ...ilfattoquotidiano

Opposizione, dopo la vittoria in Sardegna prove di ‘campo largo’ M5S-Pd-Avs sulle politiche del lavoro: Il leader M5S, Giuseppe Conte, inizia così a tracciare le conclusioni di un confronto organizzato al Senato dalla senatrice pentastellata Elisa Pirro su 'Lavoro povera e sostegno alla povertà. Legge ...rtl

RDC, Conte: PER OGNI REGIONE CHE CONQUISTEREMO LO RAFFORZEREMO: Roma, 28 feb - "Per ogni regione che conquisteremo, lo dico all'indomani della vittoria in Sardegna non a caso, rafforzeremo" il reddito di cittadinanza "ma non solo: faremo una campagna per le elezio ...9colonne