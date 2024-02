Raid israeliano a Gaza sui civili indifesi in attesa degli aiuti umanitari OLP | Egitto e Stati Uniti compatti nella condanna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) C'é da chiedersi se Piantedosi si senta di nascosto con Netanyahu, perché come il nostro MinistroInterni ha giustificato il pestaggio di Pisa definendolo un atto dovuto per la salvaguardia dei poliziotti, il Primo Ministroha giustificato l'ultimo massacro ariducendolo a un i

La notte a Gaza ha portato altri morti , tanti. Sono 70 in un solo attacco. Un numero che va ad aggiungersi a quelli che si sono accumulati dal 7 ottobre ... (ilfattoquotidiano)

Sarebbero almeno 104 i morti e circa 760 i feriti nel raid israeliano contro la folla di persone che questa mattina si era riunita a Gaza in attesa di ... (fanpage)

Hamas denuncia che più di 100 palestinesi sono stati uccisi e varie centinaia feriti in un attacco israeliano contro persone in attesa di aiuti alimentari ... (huffingtonpost)

A che serve la tregua tra Usa e Iran in Siria e Iraq: Fa scalpore il Raid aereo compiuto a Baghdad per uccidere un esponente di spicco delle forze irachene appoggiate dall’Iran. Fonte: Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) Nelle ...limesonline

Strage Gaza, Israele spara sulla folla in fila per gli aiuti: oltre 100 morti. Hamas: «Negoziati a rischio». Gli Usa: incidente grave: «L'Egitto condanna fermamente l'attacco disumano di Israele contro civili palestinesi inermi che stavano aspettando l'arrivo di camion di aiuti umanitari a nord della Striscia di Gaza, e che ha ...ilmattino

Shit Bet: arrestati 2 sospetti, volevano compiere un attentato in Israele. L'appello di Haniyeh: «Tutti alla Spianata per il Ramadan»