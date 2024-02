Rai | “John Travolta a Sanremo dal pomeriggio con scarpe sponsor? Striscia dice il falso”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con una nota, l’ufficio stampa Rai contesta quanto trasmesso dala notizia nel servizio in onda nella puntata del 27 febbraio che colloca l’arrivo digià nelper le prove generali.

Precipitato in zona retrocessione dopo la seconda sconfitta consecutiva sul campo del Catanzaro, l’Ascoli apre il venticinquesimo turno di Serie B affrontando ... (infobetting)

Precipitato in zona retrocessione dopo la seconda sconfitta consecutiva sul campo del Catanzaro, l’Ascoli apre il venticinquesimo turno di Serie B affrontando ... (infobetting)

Striscia la notizia torna all’attacco sul caso di John Travolta a Sanremo e le polemiche per la presunta pubblicità occulta sul palco dell’Ariston. Nel ... (open.online)

Rai denuncia Striscia la Notizia: E’ guerra tra Rai e Striscia la Notizia per il caso Travolta ... “Nel corso della puntata di Striscia la Notizia di martedì 27 febbraio è stato riferito che John Travolta già nelle ore pomeridiane ...davidemaggio

Musicultura 2024, annunciati i 60 artisti in gara: al via le Audizioni Live dal 1 al 10 marzo a Macerata. Piero Pelù ospite il 5 marzo: Dopo l’ennesimo record di partecipazioni al Festival con 1.187 artisti e la novità di Musicultura Première - la piattaforma digitale che ha messo in vetrina le centouno ...ilmessaggero

John J. Reynolds streaming: A Las Vegas, sotto i casinò illuminati e gli hotel di lusso, c'è chi vive in rifugi temporanei, case precarie e fortuite costruite nei tunnel per gli scarichi della non-metropoli del divertimento. Nel ...mymovies