Rai denuncia Striscia la Notizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Amadeus e John Travolta - Sanremo 2024 (AGI per US Rai) E’ guerra tra Rai elaper il caso Travolta. La tv pubblica fa sapere che adirá le vie legali contro il tg satirico. Ecco il comunicato. “Nel corso della puntata diladi martedì 27 febbraio è stato riferito che John Travolta già nelle ore pomeridiane avrebbe partecipato alle prove del Festival indossando gli abiti e gli accessori della performance serale. Ladiffusa dal telegiornale satirico è falsa e come tale sarà perseguita da Rai ai sensi di legge”.