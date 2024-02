Ragazzino picchiato da un coetaneo | nessuno interviene e c’è chi assiste e filma lo “spettacolo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 É preoccupante quanto episodi di violenza e di bullismo tra giovanissimi siano talmente diffusi che ormai passano quasi sotto silenzio, anzi spesso si consumano alla luce del sole sotto gli occhi disinteressati e indifferenti dei coetanei. In alcuni casi i primi “bulli” sono proprio i genitori, infatti pochi giorni fa a Brescia scoppiò una scazzottata tra due papà fuori ad una scuola, paradossalmente proprio durante un incontro sul bullismo. Altrettanto grave è l’episodio risalente a dicembre scorso, quando un adolescente accoltellò unfuori scuola in Sardegna. Purtroppo un’altra bruttissima storia arriva da Lecco, dove uno studente hae bullizzato unsotto gli occhi di altri ragazzini che non hanno alzato un dito per aiutarlo.bullizzato e ...