Ragazzino pestato all' uscita della scuola | nessuno lo aiuta ma c' è chi filma tutto

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le immagini rimbalzano di chat in chat, da un telefono all'altro e sono inequivocabili: si vede unin pieno giorno da un altro giovanissimo sotto gli occhi di altri coetanei. Siamo a Lecco. Il video, come si legge su LeccoToday, è girato all'esterno dell'istituto Badoni tra la...

"Erano in quattro contro uno, ho azionato il freno a mano e li ho messi in fuga" : così un autista dell’Atv, l’azienda di trasporto di Verona, racconta come ha ... (gazzettadelsud)

Le forze dell’ordine stanno indagando sul pestaggio di un Ragazzino di 14-15 anni avvenuto a Lecco in pieno giorno in mezzo alla strada, ripreso in un video ... (gazzettadelsud)

Rissa in stazione, bullo 15enne picchia due studenti: uno cade a terra e lui lo prende a calci sul viso: È stato individuato in meno di 24 ore il “bullo”: un Ragazzino, italiano, studente di un istituto cittadino e non nuovo a episodi di violenza A 15 anni pesta due coetanei. Ha addirittura infierito su ...leggo

Rissa nella stazione delle corriere di Treviso, baby bullo picchia due studenti: uno cade e lui continua a colpirlo Il video della violenza: TREVISO - A 15 anni pesta due coetanei. Ha addirittura infierito su uno di loro, crollato a terra. Mentre era inerme sull’asfalto, gli ha sferrato dei calci in faccia, ...ilgazzettino

Ragazzino pestato a Lecco davanti ai compagni, il video è virale: Le forze dell’ordine stanno indagando sul pestaggio di un Ragazzino di 14-15 anni avvenuto a Lecco in pieno giorno in mezzo alla strada, ripreso in un video poi diventato virale, in cui si vedono ...gazzettadelsud