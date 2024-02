Quotidiani sportivi | le prime pagine | l’Inter ha lo Scudetto in tasca

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 26 febbraio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 27 febbraio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 28 febbraio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

La Gazzetta dello Sport: "Il Toro va all'attacco": "Il Toro va all'attacco" è il titolo proposto da La Gazzetta dello Sport. Ma se c'è una coppia che sta facendo ... Juric lavora sulla pericolosità di tutta la squadra" si spiega sull'edizione del ...torinogranata

Sinner, Alcaraz, Rune: quale futuro per i futuri Big 3 Toni Nadal premia Jannik: "Se possa intromettersi nella rivalità tra Djokovic e Alcaraz", ha domandato il quotidiano AS a Toni Nadal, zio di Rafa e a lungo suo allenatore. "Lo ha già fatto. E da adesso in poi Alcaraz avrà a ...sport.tiscali

Osimhen travolgente, le pagelle dei Quotidiani: "Un uragano, si sazia sbranando il Sassuolo": I Quotidiani sportivi nazionali hanno esaltato la prova dell'attaccante nigeriano: "Immarcabile, si porta a casa il pallone". Tripletta travolgente di Victor Osimhen nella gara di campionato contro il ...areanapoli