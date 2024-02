Quota 103 spiegata facile e pro e contro della pensione anticipata

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sai cosa significa davvero la “103 contributiva” e come può influenzare il tuo futuro pensionistico? Se hai sentito parlare di questa possibilità di pensionamento anticipato ma non sei sicuro di cosa significhi per te, sei nel posto giusto. In questo articolo, sveleremo i dettagli dietro questa formula e tutto ciò che devi sapere per pianificare il tuo futuro finanziario. Cosa è la103 contributiva? La “103 contributiva” è una disposizione che permette ai lavoratori di andare inse raggiungono un’età minima di 62 anni e accumulano almeno 41 anni di contributi previdenziali entro il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Questo programma è stato prorogato fino alla fine del 2024, offrendo agli interessati la possibilità di pianificare ...