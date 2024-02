Quirinale | Mattarella a Caserta per inaugurazione Gran Galleria Reggia

Caserta , 29 feb. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è intervenuto questa mattina a Caserta all? inaugurazione delle Sale ... (calcioweb.eu)

Mattarella a Caserta acclamato dai bambini visita Chiesa di San Francesco da Paola: (Agenzia Vista) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Caserta alla Chiesa di San Francesco di Paola per rendere ...stream24.ilsole24ore

Meloni: "Pericoloso togliere sostegno alla polizia". Da Mattarella solidarietà per gli agenti aggrediti a Torino: "Non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando qualcosa non funziona. Ora vediamo chi esprimerà solidarietà", ha detto la premier, dopo l'assalto degli antagonisti a una pattuglia nel capolu ...ilfoglio

Mattarella “Nessuna malattia troppo rara per non meritare una cura”: ROMA (ITALPRESS) – “Ogni malattia evoca condizioni di fragilità, a volte di isolamento, particolarmente nel caso delle malattie rare, che presentano difficoltà diagnostiche e di approccio terapeutico, ...quotidianodigela