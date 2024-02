Questi primi render di Samsung Galaxy Z Flip6 ci mostrano l’intero suo aspetto

Informativa ai pm sui saluti romani. Il ministro dell'Interno: "Istituzioni puntino su educazione perché queste cose non Acca dano" La vicenda dei saluti ... (sbircialanotizia)

Tonali è torna to ad allenarsi con i compagni al Newcastle : molto bello l'abbraccio che Bruno Guimarães riserva al calciatore italiano poco prima dell'inizio ... (fanpage)

Scontri Pisa e Firenze: il dibattito in Consiglio regionale: Diego Petrucci (FdI) ha innanzitutto voluto ringraziare “il sindaco di Pisa Michele Conti per l’atteggiamento equilibrato, pacato e prudente che ha tenuto in questa vicenda fin dal primo momento”. Ha ...nove.firenze

Antonella Di Massa, 10 giorni di mistero a Ischia: la scomparsa, il biglietto, la morte 24 ore prima del ritrovamento. Ecchimosi sul cadavere: Aiutava i genitori a gestire appartamenti per turisti, ma Questi appartamenti sono stati fra i prima ad essere controllati dopo la scomparsa. Non mancano tuttavia a Ischia edifici in buono stato che ...leggo

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme: il gesto inaspettato per il figlio Leone: I Ferragnez hanno accompagnato il primogenito insieme in occasione del "Number day". Che sia un primo passo verso la riconciliazione Intanto, i fan della coppia restano in attesa dell'intervista di ...leggo